Rimini si trova al centro delle recenti tensioni internazionali, con un messaggio ufficiale proveniente dall’Iran che rassicura sulla propria intenzione di non colpire la città. In un breve comunicato, un portavoce ha affermato che l’Iran nutre affetto per l’Italia e per Rimini, e che non ci sono motivi per un attacco. La città, nota come meta turistica, si trova così coinvolta indirettamente nelle dinamiche di un conflitto che si svolge anche sui social media.

Rimini, 14 aprile 2026 – Rimini finisce in mezzo alla guerra. La guerra ai tempi di Twitter, s’intende, o meglio: ai tempi di X. Sì perché mentre a centinaia di migliaia di chilometri da qui le bombe sconquassano il Medio Oriente e il conflitto tra Usa e Iran tiene con il fiato sospeso politica ed economia di mezzo mondo, più veloci dei missili corrono le stoccate tra superpotenze sui social. L’attacco di Trump alla Meloni. Quasi una guerra parallela, quella comunicativa e virtuale, nella matriosca di conflitti che vede sempre di più delinearsi lo schieramento: ’ Trump contro tutti ’. Anche contro l’Italia. È di ieri infatti l’attacco frontale che il tycoon ha sferrato, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, alla premier Giorgia Meloni e all’Italia intera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guerra, l’Iran rassicura la Riviera: “Perché dovremmo colpirla? Amiamo Rimini e tutta l’Italia”

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