Marsiglia svegliati Dovremmo vergognarci | l’appello degli ultras OM contro l’estrema destra in vista del ballottaggio delle Municipali

Gli ultras della squadra di calcio di Marsiglia hanno lanciato un appello contro l’estrema destra in vista del secondo turno delle elezioni municipali. Nel loro messaggio, hanno invitato la città a svegliarsi e a riflettere sul fatto che, finora, si sono sempre vantati di non avere elementi fascisti nel loro stadio. La loro presa di posizione si rivolge direttamente alla comunità locale.

“Dovremmo vergognarci, ci siamo sempre vantati di non avere fascisti nel nostro stadio”. Il gruppo ultras più numeroso dell’Olympique Marsiglia ha pubblicato un comunicato in cui ha invitato i tifosi a organizzarsi e mobilitarsi per votare contro l’estrema destra al secondo turno delle elezioni municipali, in programma in questo fine settimana. A Marsiglia, infatti, si è svolto il primo turno delle elezioni municipali, dove l’unione delle sinistre (tranne LFI) ha spinto in testa l’uscente Benoit Payant (36,7%), ma con il candidato del Rassemblement National Frank Alloisio che lo tallona al 35%. Al 12 si classifica la destra di Martine Vassal e al 10 il candidato degli Insoumis Sebastien Delogu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Marsiglia, svegliati. Dovremmo vergognarci”: l’appello degli ultras OM contro l’estrema destra in vista del ballottaggio delle Municipali Articoli correlati Leggi anche: Portogallo, Ventura (estrema destra) a ballottaggio contro Seguro Chivu Inter, che risposta al giornalista norvegese! «Dovremmo vergognarci di perdere contro il Bodo?». Ecco cos’ha dettoCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Marseille 2-1 Newcastle away day vlog - INTIMIDATING ULTRAS ARE THE BEST I HAVE EVER SEEN!!!!