L'antico faro delle Canarie diventa un hotel di lusso | quanto costa dormire nel mezzo dell'oceano

Un antico faro situato sulle isole Canarie è stato ristrutturato e trasformato in un hotel di lusso. La struttura si trova nel mezzo dell'oceano e offre diverse sistemazioni, tra cui una suite con vista sull'acqua. I prezzi delle camere variano e sono disponibili informazioni sulle tariffe per soggiornare in questa location unica. La struttura apre le sue porte ai visitatori interessati a un’esperienza esclusiva in un edificio storico.

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