L'antico faro delle Canarie diventa un hotel di lusso | quanto costa dormire nel mezzo dell'oceano

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un antico faro situato sulle isole Canarie è stato ristrutturato e trasformato in un hotel di lusso. La struttura si trova nel mezzo dell'oceano e offre diverse sistemazioni, tra cui una suite con vista sull'acqua. I prezzi delle camere variano e sono disponibili informazioni sulle tariffe per soggiornare in questa location unica. La struttura apre le sue porte ai visitatori interessati a un’esperienza esclusiva in un edificio storico.

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Avete mai desiderato di dormire in un faro? Da oggi è possibile in un hotel di lusso costruito in un antico faro di La Palma, nelle Canarie: ecco quanto costa una suite con vista sull'oceano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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