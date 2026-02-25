Quanto costa all'Inter l'eliminazione dalla Champions e l'impatto che può avere sulle cessioni

L'eliminazione dell'Inter dalla Champions League rischia di rivoluzionare, in parte, i piani del mercato in uscita dei nerazzurri in vista della prossima estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Boban durissimo con l’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions: “Fuori con un Bodo nettamente inferiore”Dopo la sconfitta contro il BodoGlimt, Boban ha criticato duramente l’Inter, attribuendo la mancata qualificazione a una prestazione deludente.

Barcellona escluso dalla Champions per un anno: l’articolo 4 dell’UEFA chiave per il ‘caso Negreira’Il Barcellona rischia di essere escluso dalla Champions League per un anno a causa del caso Negreira.

Inter, Frattesi porta i soldi per Palestra. Quanto costa la recompra e l'obiettivo per l'estateIl fatto che Dumfries abbia cambiato agente, entrando nella scuderia di Barat, è prova che voglia salutare dopo il Mondiale, avendo anche nel contratto una clausola rescissoria valida fino a metà ... tuttosport.com

Alessandro Bastoni resta nella lista del Barcellona in vista dell'estate. Il difensore azzurro però costa tantissimo e comunque sta trattando il rinnovo con l'Inter. - Matteo Moretto - facebook.com facebook

Frattesi via a gennaio Il prezzo a bilancio e quanto costa all’Inter se alla fine resta a Milano x.com