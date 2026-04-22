Temptation Island torna in Calabria per l'edizione 2026 | quanto costa dormire al Calandrusa

Temptation Island 2026 tornerà in Calabria e questa volta sarà ospitato dal Calalandrusa resort, situato a Guardavalle Marina. La nuova edizione si svolgerà nella stessa struttura che ha già ospitato le precedenti riprese. Per chi desidera soggiornare al resort durante le registrazioni, sono disponibili diverse opzioni di alloggio con tariffe variabili a seconda del periodo e del tipo di camera scelto.

Il Calalandrusa resort, a Guardavalle Marina in Calabria torna a ospitare la nuova stagione di Temptation Island 2026. Tra immense distese di natura selvaggia, spiagge bianche e camere affacciate sul mare è il vero paradiso, e non solo per le coppie del reality.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Temptation Island 14 torna in Calabria: partono i castingLa Calabria continua a consolidare il suo ruolo da protagonista nei grandi eventi televisivi. Temptation Island 2026: location confermata e quando inizia la nuova edizioneLa primavera non è ancora finita, ma l’attenzione del pubblico è già tutta rivolta a Temptation Island 2026, il reality estivo che ogni anno accende... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Temptation Island, quanto costa (e dove si trova) il villaggio della nuova stagione; Temptation Island 2026, svelate location e data d’inizio: la scelta di Filippo Bisciglia e Maria De Filippi; Temptation Island 2026, i falò di confronto tornano per il secondo anno in Calabria; Temptation Island, quando comincia: scelto il resort dell'edizione 2026, quanto costa una vacanza al Calandrusa Beach&Nature. Temptation Island torna in Calabria per l’edizione 2026: quanto costa dormire al CalandrusaIl Calalandrusa resort, a Guardavalle Marina in Calabria torna a ospitare la nuova stagione di Temptation Island 2026 ... fanpage.it Temptation Island 2026 torna in Calabria. Location e novitàDescrizione SEO: Temptation Island 2026 resta in Calabria: dove si gira, casting aperti e quando inizia. Tutte le informazioni. napolike.it TV | Temptation Island torna in Calabria: riprese al Calandrusa Beach & Nature, confermato Filippo Bisciglia alla conduzione - facebook.com facebook