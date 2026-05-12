Un’antica abbazia risalente al XIII secolo, situata a sud di Porto Recanati, è stata messa in vendita. La proprietà, nota come abbazia di Santa Maria in Potenza, ha un prezzo di 2,5 milioni di euro. L’edificio, che si trova in uno stato di conservazione discreto, è stato inserito nel mercato immobiliare locale. La vendita rappresenta una delle occasioni più rilevanti nel settore delle proprietà storiche della zona.

Porto Recanati, 12 maggio 2026 – È finita in vendita l’antichissima abbazia di Santa Maria in Potenza, edificata intorno al 1200 a sud di Porto Recanati. E adesso per comprarla sarà necessario mettere sul piatto la cifra di 2 milioni e 500mila euro. Ormai da febbraio gli eredi della famiglia Volpini, storica proprietaria del complesso, hanno deciso di venderla e la pratica è seguita dalla agenzia Capponi Immobiliare di Ancona. Le origini dell’abbazia Nello specifico, l’abbazia di Santa Maria in Potenza venne fondata tra il 1160 e il 1202 dai monaci Crociferi. In origine venne pensata come luogo di accoglienza e assistenza di mercanti e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’antica abbazia finisce in vendita: 2 milioni e mezzo per la villa

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