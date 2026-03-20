Villa d’Este un sogno in vendita per due milioni e mezzo

Una delle ville più note di Reggio Emilia, Villa d’Este, è stata messa in vendita. La proprietà si trova lungo la Vasca di Corbelli e ha un prezzo di due milioni e mezzo di euro. La villa, conosciuta per la sua posizione e il suo valore storico, è ora disponibile sul mercato immobiliare. La vendita riguarda l’intera struttura e i terreni circostanti.

Uno dei luoghi più suggestivi ed iconici di Reggio Emilia è in vendita. Parliamo della storica Villa d’Este che affaccia sulla Vasca di Corbelli. Tutta la proprietà – villa di oltre mille metri quadri disposta su tre livelli, parco con alberi secolari e lago artificiale – infatti, da qualche settimana compare in un annuncio immobiliare che la vede in vendita sul sito dell’agenzia Remax di Reggio. Servono 2,5 milioni di euro per diventare proprietari di questo sogno tra natura e acqua, che al suo interno conserva ancora affreschi e alcuni arredi d’epoca. Più qualche altra somma, non di poco conto, per il restauro e la gestione di questa magione, passata prima alla famiglia Corbelli e Invalidi dopo, fino agli attuali proprietari, che sono due coniugi insieme alla Fondazione Guatteri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa d’Este, un sogno in vendita per due milioni e mezzo Articoli correlati Villa d’Este, il tesoro è in vendita: servono 2,5 milioni di euroReggio Emilia, 20 marzo 2026 – Uno dei luoghi più suggestivi ed iconici di Reggio Emilia è in vendita. Samonà alla guida di Villa Adriana e Villa d’Este, Articolo 9: "Orgoglio per l’intera Sicilia"L’avere conferito ad Alberto Samonà, al termine di una selezione pubblica, il prestigioso incarico di direttore di Villa Adriana e Villa d’Este, due... Everyone wanted me dead! Now that I’m back, I won’t spare anyone who bullied me! #drama #revenge Approfondimenti e contenuti su Villa d'Este un sogno in vendita per... Temi più discussi: Villa d'Este, una nuova stagione ricca di novità sul lago di Como; Villa d’Este, un sogno in vendita per due milioni e mezzo; Villa d’Este, si parte con la nuova stagione; La 154esima stagione a Villa d’Este è stata inaugurata. Lago di Como, a Villa d’Este arriva il concerto dell’estate: c’è Sting. Ricordo destinato a durareIl 9 agosto 2026, il Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio ospiterà un concerto di Sting. L’evento si inserisce nella tradizione della Grand Dame del Lago di Como di coniugare ospitalità di lusso e ... comozero.it Al via la nuova stagione di Villa d’Este: c’è Sting tra i protagonisti, concerto esclusivo il 9 agostoVilla d'Este apre la sua 154esima stagione, che sarà ricca di eventi esclusivi: tra tutti, il concerto di Sting il 9 agosto. ciaocomo.it BOLOGNA AI QUARTI Roma e Bologna lottano gol su gol e vanno ai supplementari, ma alla fine il Bologna ha la meglio! Ai quarti affronterà l'Aston Villa - facebook.com facebook Ai quarti la squadra di Italiano affronterà l’Aston Villa #CorrieredelloSport #Cambiaghi #EuropaLeague #RomaBologna x.com