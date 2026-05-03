villa mussolini la vendita finisce in procura

Il prossimo 8 maggio, gli uffici legali presenteranno un esposto presso la Procura della Repubblica riguardante la vendita di Villa Mussolini. La decisione arriva in seguito a una richiesta di approfondimento su alcuni aspetti relativi alla transazione. La procedura si inserisce in un procedimento legale già avviato e si concentra su verifiche relative alla conformità delle pratiche di vendita.

Il prossimo "8 maggio i nostri uffici legali provvederanno a presentare alla Procura della Repubblica un esposto-denuncia ed io provvederò personalmente a depositare appositi atti indirizzati a tutti i vari organi di vigilanza e controllo interessati, compresi l’Acri-Associazione Fondazioni e Casse di Risparmio, Corte dei Conti e Mef-Ministero dell’Economia e Finanze per ogni opportuna verifica sulla correttezza delle procedure. Tutti gli atti sono stati già predisposti e da me sottoscritti". Così ha annunciato Walter Altea, amministratore della società piemontese David2 (vicina all’ex deputato dell’Msi Massimo Massano) e in corsa per aggiudicarsi Villa Mussolini, rivolgendosi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, proprietaria dell’immobile assegnato, a marzo, al Comune di Riccione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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LA VILLA ABBANDONATA DI MUSSOLINI TRASFORMATA IN OSPEDALE: FU COSTRUITA DALLA FAMIGLIA SELLA!

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Azienda in corsa per 'Villa Mussolini' incalza la Fondazione, 'ci incontri'. David2 chiede chiarimenti "per evitare strascichi giudiziari o contenziosi" #ANSA x.com