Durante una puntata di una trasmissione televisiva, il conduttore ha lasciato il suo ruolo e al suo posto è stato chiamato un nuovo presentatore. La trasmissione, che di solito dura meno di un’ora, si è caratterizzata per una serie di eventi imprevedibili, tra balli, gesti scaramantici, spettacoli con cani e performance musicali improvvisate. La trasmissione ha suscitato entusiasmo tra il pubblico presente in studio e gli spettatori a casa.

Ad Affari Tuoi regna il caos. Ed è proprio questo che piace agli spettatori. La trasmissione dura meno di un’ora, ma in quei circa 60 minuti succede di tutto: tra balletti, gesti scaramantici, esibizioni canine e improvvisazioni canore. Quella di lunedì 20 aprile 2026 è stata, senza dubbio, una delle puntate più folli di questa stagione, al punto che Stefano De Martino è costretto a cedere il proprio ruolo da conduttore. Stefano De Martino scalzato da Herbert Ballerina. Herbert Ballerina è uno degli acquisti di maggior successo di questa nuova edizione di Affari Tuoi. Stefano De Martino lo ha voluto al proprio fianco per la sua strampalata ironia e la capacità di riuscire a strappare un sorriso anche durante le situazioni più difficili.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Herbert prende il posto di Stefano De Martino: cos’è successo al conduttore

Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

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