Torre si anima | nasce Namaad il nuovo cuore sociale di via Cantore

Nella zona di Torre, in via Cantore 86, è stata inaugurata il 28 aprile una nuova pizzeria chiamata Namaad. L'apertura ha portato una nuova attività nel quartiere, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento sociale per i residenti. La pizzeria si inserisce in un contesto di iniziative volte a rivitalizzare l’area e favorire l’incontro tra le persone del quartiere.

? Cosa sapere Inaugurata il 28 aprile la pizzeria Namaad in via Cantore 86 a Torre.. L'attività punta a creare un nuovo presidio sociale per i residenti del quartiere.. La serata del 28 aprile ha segnato un nuovo capitolo per il quartiere di Torre a Pordenone, con l’inaugurazione della pizzeria e hamburgheria Namaad in via General Cantore 86. L’apertura di questo locale si inserisce nel tessuto sociale della zona, offrendo una nuova destinazione cerca un punto di ritrovo quotidiano tra le strade del quartiere. Un nuovo presidio sociale tra le case di via Cantore. L’arrivo della nuova attività commerciale non rappresenta soltanto un incremento numerico per le insegne locali, ma introduce un elemento di vitalità che tocca da vicino la vita dei residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torre si anima: nasce Namaad, il nuovo cuore sociale di via Cantore Notizie correlate Erchie si rigenera: 1,5 milioni di euro per realizzare un nuovo "cuore" verde e socialeCon la Determina Dirigenziale 079/DIR/2026/00072, la Regione Puglia ha ufficialmente ammesso il progetto di rigenerazione del polo di via Giotto al... Leggi anche: Quando la perdita diventa musica: nasce “Anima”, il nuovo album di DJ Snabba