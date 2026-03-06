A Arezzo, il 6 marzo 2026, si parla di come nel 2025 le imprese gestite da donne in Toscana abbiano mostrato una maggiore stabilità strutturale rispetto agli anni precedenti. I dati raccolti evidenziano un incremento nel numero di aziende femminili e un rafforzamento delle loro caratteristiche di solidità. La regione registra così una tendenza positiva nel settore dell’imprenditoria femminile.

Arezzo, 6 marzo 2026 – L’analisi dei dati aggiornati al quarto trimestre 2025 delinea un quadro dell’imprenditoria femminile (imprese in cui la partecipazione di controllo e proprietà è detenuta in maggioranza da donne) in Toscana caratterizzato da un progressivo rafforzamento qualitativo: al 31 dicembre scorso si contano nella regione 91.594 attività, un volume che, pur flettendo dello 0,7% su base annua, rivela una decisa evoluzione verso una maggiore stabilità imprenditoriale. Un processo che emerge chiaramente dall'analisi delle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “L’imprenditoria femminile in Toscana nel 2025: cresce la solidità strutturale delle imprese in rosa”

Imprenditoria femminile: lieve flessione nel pisano nel 2025, ma le aziende rosa restano il 22,5% del totaleIl 2025 restituisce un quadro articolato dell’imprenditoria femminile nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa.

L'imprenditoria ferrarese è sempre più 'rosa': è femminile oltre il 22% delle realtàLa tenacia nelle avversità è una caratteristica delle donne imprenditrici ferraresi e ravennati, alle prese con una crisi che non sembra attenuarsi.

Contenuti utili per approfondire L'imprenditoria femminile in Toscana....

Temi più discussi: Imprenditoria femminile: lieve flessione nel pisano nel 2025, ma le aziende rosa restano il 22,5% del totale; L’impresa al femminile arretra. Chiuse in un anno 67 aziende. Crescono costruzioni e servizi; Imprese femminili, lieve calo in Provincia di Pisa; Lorenza Albanese confermata presidente Donne in Campo Cia Toscana.

Imprenditoria femminile: lieve flessione nel pisano nel 2025, ma le aziende rosa restano il 22,5% del totaleIl 2025 restituisce un quadro articolato dell’imprenditoria femminile nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Dopo un 2024 complesso, il 2025 ha confermato dinamiche differenziate: Lucca è torn ... pisatoday.it

L’imprenditoria femminile cresce nel 2025: più società di capitale e cariche ma il ricambio generazionale è lentoTamburini: Meno imprese individuali, più presenza nei servizi avanzati e nelle attività a maggiore contenuto organizzativo sono dati che attestano maturità e visione ... luccaindiretta.it

WikiPedro. . Lucca, dove il Colosseo vive ancora #tuscany #wikipedro #toscana #reels #lucca - facebook.com facebook

#meteo #toscana una perturbazione sulle Baleari pilota un po' di nuvolosità anche sulla nostra regione. Domenica qualche nuvola in più in particolare al sud dove saranno possibili anche precipitazioni sparse. Temperature sopra media in particolare nei valor x.com