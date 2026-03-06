L’imprenditoria femminile in Toscana nel 2025 | cresce la solidità strutturale delle imprese in rosa

Da lanazione.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Arezzo, il 6 marzo 2026, si parla di come nel 2025 le imprese gestite da donne in Toscana abbiano mostrato una maggiore stabilità strutturale rispetto agli anni precedenti. I dati raccolti evidenziano un incremento nel numero di aziende femminili e un rafforzamento delle loro caratteristiche di solidità. La regione registra così una tendenza positiva nel settore dell’imprenditoria femminile.

Arezzo, 6 marzo 2026 – L’analisi dei dati aggiornati al quarto trimestre 2025 delinea un quadro dell’imprenditoria femminile (imprese in cui la partecipazione di controllo e proprietà è detenuta in maggioranza da donne) in Toscana caratterizzato da un progressivo rafforzamento qualitativo: al 31 dicembre scorso si contano nella regione 91.594 attività, un volume che, pur flettendo dello 0,7% su base annua, rivela una decisa evoluzione verso una maggiore stabilità imprenditoriale. Un processo che emerge chiaramente dall'analisi delle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217imprenditoria femminile in toscana nel 2025 cresce la solidit224 strutturale delle imprese in rosa
© Lanazione.it - “L’imprenditoria femminile in Toscana nel 2025: cresce la solidità strutturale delle imprese in rosa”

Imprenditoria femminile: lieve flessione nel pisano nel 2025, ma le aziende rosa restano il 22,5% del totaleIl 2025 restituisce un quadro articolato dell’imprenditoria femminile nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa.

L'imprenditoria ferrarese è sempre più 'rosa': è femminile oltre il 22% delle realtàLa tenacia nelle avversità è una caratteristica delle donne imprenditrici ferraresi e ravennati, alle prese con una crisi che non sembra attenuarsi.

Contenuti utili per approfondire L'imprenditoria femminile in Toscana....

Temi più discussi: Imprenditoria femminile: lieve flessione nel pisano nel 2025, ma le aziende rosa restano il 22,5% del totale; L’impresa al femminile arretra. Chiuse in un anno 67 aziende. Crescono costruzioni e servizi; Imprese femminili, lieve calo in Provincia di Pisa; Lorenza Albanese confermata presidente Donne in Campo Cia Toscana.

Imprenditoria femminile: lieve flessione nel pisano nel 2025, ma le aziende rosa restano il 22,5% del totaleIl 2025 restituisce un quadro articolato dell’imprenditoria femminile nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Dopo un 2024 complesso, il 2025 ha confermato dinamiche differenziate: Lucca è torn ... pisatoday.it

L’imprenditoria femminile cresce nel 2025: più società di capitale e cariche ma il ricambio generazionale è lentoTamburini: Meno imprese individuali, più presenza nei servizi avanzati e nelle attività a maggiore contenuto organizzativo sono dati che attestano maturità e visione ... luccaindiretta.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.