Tripletta Lamine Yamal | il Barcellona travolge il Villarreal e scappa a +4 sul Real Madrid

Lamine Yamal segna una tripletta, contribuendo alla vittoria del Barcellona contro il Villarreal con il punteggio di 4-1. La squadra catalana conquista tre punti fondamentali e si porta a 64 punti in classifica, mantenendo il primato in Liga. La partita si svolge in un match che vede i blaugrana dominare sul campo e allontanarsi di quattro punti dal Real Madrid.

Il poker blaugrana firmato Yamal e Lewandowski schiaccia il Sottomarino Giallo: catalani primi a 64 punti in attesa del posticipo del Real. Il Barcellona blinda il primato nella Liga travolgendo il Villarreal con un perentorio 4-1 che proietta i blaugrana a quota 64 punti in classifica. L’uragano Lamine Yamal riscrive le gerarchie del match con una tripletta d’autore siglata al 28', 37' e 69', annichilendo ogni velleità difensiva del “Sottomarino Giallo”. La prestazione del fuoriclasse spagnolo permette alla squadra di Hansi Flick di allungare momentaneamente a +4 sul Real Madrid, atteso dal posticipo di lunedì contro il Getafe. Il gap tecnico si è palesato nella gestione dei ritmi, nonostante la rete ospite di Gueye avesse tentato di riaprire i giochi prima del definitivo affondo catalano. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Barcellona-Villarreal 4-1: Yamal segna una storica tripletta2026-02-28 19:16:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: È stata la prima tripletta della stella del Barça nella Liga.

Lamine Yamal onora con una tripletta le 100 in blaugrana di Hansi FlickTredicesima vittoria in altrettante partite domestiche di Liga per il Barcellona, che fa suo anche il big match col Villarreal grazie a un hat-trick del baby fenomeno di Rocafonda e al gol del definit ... corrieredellosport.it

Altro show di Lamine Yamal, tripletta e Villarreal ko: il Barcellona allunga sul Real MadridLo spagnolo classe 2007 autentico mattatore nel 4-1 al Sottomarino Giallo. In Bundesliga il Bayer Leverkusen non va oltre l'1-1 in casa contro il Mainz ... tuttosport.com

YAMAL INCONTENIBILE Termina 4-1 la sfida tra Barcellona e Villarreal, grazie alla tripletta di Lamine Yamal al 28’, 37’, 69' e alla rete di Lewandowski al 92' Per il Villarreal a segno Pape Gueye al 49'. x.com

