L’ambiguità della cura per una madre anziana

L'ultimo romanzo di Ivan Cotroneo narra la storia di Ernesto, un figlio che si prende cura della madre anziana malata. La narrazione si svolge in terza persona, descrivendo le dinamiche di una relazione complessa tra il protagonista e la madre. Il libro, pubblicato da una casa editrice nota, conta 160 pagine ed è venduto a 18 euro. La vicenda si concentra sui momenti di assistenza e sulle sfide emotive legate alla cura di una persona anziana.

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Narrativa italiana «Grande», il romanzo di Ivan Cotroneo, pubblicato da La Nave di Teseo: sarà presentato al Salone (sala Lingotto) venerdì 15 con Susanna Tartaro e l’autore. Narrativa italiana «Grande», il romanzo di Ivan Cotroneo, pubblicato da La Nave di Teseo: sarà presentato al Salone (sala Lingotto) venerdì 15 con Susanna Tartaro e l’autore. Grande, l’ultimo romanzo di Ivan Cotroneo (La Nave di Teseo, pp. 160, euro 18), racconta in terza persona la storia di un figlio, Ernesto, che si occupa della madre malata di Alzheimer, Clelia, trascorrendo a casa sua e del padre Roberto un lungo periodo estivo, per permettere alla sorella di andare un po’ in vacanza.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’ambiguità della cura per una madre anziana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Martial Master Storms Beggars' Sect, Fights Hundred Foes, Daringly Rescues Fiancée Notizie correlate Maltratta e rapina l’anziana madre. Le violenze per i soldi della drogaPur di ottenere qualche soldo per acquistare sostanze stupefacenti, non ha esitato a rapinare sua mamma. Tra trauma e cura: il toccante racconto di una madre all’Annunziata? Cosa sapere Francesca Mirabelli racconta l'assistenza ricevuta all'Annunziata di Cosenza dopo l'incidente del 21 aprile. Argomenti più discussi: L’ambiguità della cura per una madre anziana; Dire non farà male può peggiorare il dolore: il paradosso del nocebo; Cessione di crediti in blocco e accollo automatico delle passività: una rilettura dell’art. 58 TUB - DB; Quando la scuola pensa: l’ascolto psicoanalitico come funzione trasformativa del campo educativo. Adelia Lucattini. Signorino Longhitano - Results on X | Live Posts & Updates x.com la rottura ha scatenato il cptsd reddit Psicologia e salute: parlare chiaro, senza ambiguità, per costruire una cultura della cura democraticaè da un po’ di tempo che gli ordini degli Psicologi si trovano impegnati in una campagna per la piena occupazione dei loro iscritti. La difesa di una categoria professionale è del tutto legittima, ma ... quotidianosanita.it