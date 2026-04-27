Tra trauma e cura | il toccante racconto di una madre all’Annunziata

Una madre ha condiviso l'esperienza vissuta presso l’ospedale Annunziata di Cosenza, descrivendo il percorso di assistenza seguito dopo un incidente avvenuto il 21 aprile. La testimonianza si concentra sulle cure ricevute e sulle procedure adottate dal personale sanitario durante il ricovero. L’intervista offre uno sguardo diretto sul rapporto tra paziente e struttura ospedaliera in un momento di forte difficoltà personale.

? Cosa sapere Francesca Mirabelli racconta l'assistenza ricevuta all'Annunziata di Cosenza dopo l'incidente del 21 aprile.. La testimonianza distingue le carenze strutturali dell'ospedale dall'impegno del personale medico e sanitario.. Dopo il violento incidente avvenuto la sera del 21 aprile, Francesca Mirabelli ha scelto di inviare un messaggio alla redazione per raccontare l’esperienza vissuta durante i tre giorni trascorsi nel Pronto Soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza insieme a sua figlia. Il racconto della donna si distacca nettamente dalle consuete notizie di cronaca che spesso vedono coinvolto il reparto di emergenzaurgenza di Cosenza, solitamente legati a lamentele, ritardi o disagi strutturali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra trauma e cura: il toccante racconto di una madre all’Annunziata Notizie correlate Leggi anche: Una madre in attesa: il toccante racconto di Patrizia, tra dolore e speranza per il figlio Domenico Prof accoltellata, studenti barricati nelle aule e il racconto di una madre: «Dalle finestre dicevano: scappate»Una tranquilla scuola di paese che all’improvviso assomiglia a una di quelle scuole americane viste mille volte in tivù dopo una strage. Contenuti utili per approfondire Annunziata, rivoluzione nell’emergenza: meno attese e più umanità nelle cureAll’ospedale di Cosenza il Dipartimento di Emergenza-Urgenza cambia volto tra tecnologia, organizzazione e centralità del paziente ... cosenzachannel.it Il Pronto Soccorso dell’Annunziata «non è collasso, ma regge in una realtà complessa»La replica dell'AO di Cosenza: «Una prima linea che, tra affollamento e difficoltà, si prende cura delle persone» ... corrieredellacalabria.it