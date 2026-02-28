Un uomo ha maltrattato e rapinato la madre anziana per procurarsi denaro da usare per l'acquisto di droga. Le violenze sono avvenute in casa, dove ha sottratto soldi all'anziana senza esitazione. La donna ha subito danni fisici e economici, mentre il responsabile è stato fermato dalle forze dell'ordine. La vicenda si è conclusa con l'arresto dell'uomo.

Pur di ottenere qualche soldo per acquistare sostanze stupefacenti, non ha esitato a rapinare sua mamma. L’uomo, un 48enne residente a Desio, è stato arrestato dai carabinieri. A fare intervenire i militari della stazione cittadina è stata la stessa donna che, non sapendo come affrontare la situazione, si è rivolta alle forze dell’ordine per raccontare gli atteggiamenti del figlio. Un po’ esasperata, un po’ delusa. Quando ha citofonato in caserma per raccontare quanto era accaduto, ha tirato un sospiro per farsi coraggio. Sapeva che il suo gesto avrebbe avuto conseguenze sul figlio, ma si era ormai convinta che era la cosa giusta da fare per impedire che potesse continuare a fare uso di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maltratta e rapina l’anziana madre. Le violenze per i soldi della droga

