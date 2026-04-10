Dopo l'annuncio di un cessate il fuoco da parte di un ex presidente, la tregua tra Stati Uniti e Iran sembra mantenersi, anche se resta l'incertezza sui colloqui in Pakistan. Questi incontri, attesi da domani, rappresentano un passo importante, ma non è chiaro se porteranno a una soluzione duratura. La situazione rimane sotto osservazione, con tensioni e aspettative che si intrecciano.

Il fragile accordo di cessate il fuoco annunciato ormai tre giorni fa da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran sembra reggere ancora, malgrado i continui attacchi di Israele in Libano e la reazione di Hezbollah, mentre il Pakistan si prepara ad accogliere le delegazioni inviate a Islamabad da Washington e Teheran per trattare la pace. L’incertezza però continua ad aleggiare sui negoziati. I bombardamenti compiuti l’8 aprile da Israele in Libano, secondo i dati ancora provvisori del ministero della Salute di Beirut, hanno provocato almeno 303 morti e 1.150 feriti. Un massacro che rischia di mandare in fumo qualsiasi accordo diplomatico. Accuse... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La tregua tra Usa e Iran sembra reggere ma aleggia l’incertezza sui colloqui in Pakistan: cominceranno a domani

La tregua tra Stati Uniti e Iran è a rischio alla vigilia dei colloqui in PakistanL’Iran non ha ancora revocato il suo blocco quasi totale dello stretto, denunciando i bombardamenti israeliani in Libano, che l’8 aprile sono stati i...

L'Iran respinge ufficialmente la tregua, controproposta in 10 punti a Usa e Pakistan. Trump: "Vorrei tenere il petrolio"Il presidente degli Stati Uniti ribadisce che Teheran "non può avere armi nucleari" e rilancia l'ultimatum di martedì: cosa succede ora L’Iran ha...

Temi più discussi: Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump; La tregua tra USA e Iran non vale per il Libano, dice Netanyahu; Usa-Iran: apocalisse rinviata?; Guerra USA-Iran: perché la tregua è fragile e cosa potrebbe succedere ora in Medio Oriente.

La tregua tra Stati Uniti e Iran è a rischio alla vigilia dei colloqui in PakistanLa fragile tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran ha mostrato ulteriori segni di cedimento il 10 aprile, alla vigilia di nuovi negoziati in Pakistan, con Washington che ha accusato Teheran di ... internazionale.it

Il giorno della tregua: cosa prevede l’accordo di cessate il fuoco tra Usa e Iran e perché Trump ha fermato gli attacchi contro TeheranDopo le minacce di commettere crimini di guerra in Iran, Donald Trump accetta un cessate il fuoco di due settimane che, di fatto, sancisce il controllo dello Stretto di Hormuz da parte della ... tpi.it

I mercati sperano nella tenuta del cessate il fuoco Usa-Iran; Al via domani i negoziati tra Washington e Teheran a Islamabad; Tornano a salire prezzi alla produzione in Cina, in arrivo oggi l'inflazione Usa; Partecipate pubbliche, le nuove nomine del Mef; D&G, - facebook.com facebook

Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, venerdì #10aprile. #Petrolio, export Usa da record (+30%). #Meloni: «Patto stabilità, stop se crisi peggiora. Piano per casa e lavoro». Trattativa diretta #Israele e #Libano ma continuano attacchi e sgomberi. #buonal x.com