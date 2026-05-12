L'alcol i colpi con la stampella il video mandato al figlio | così Monica Belciug ha ucciso Alberto Pacetti
Monica Belciug è accusata di aver ucciso il compagno Alberto Pacetti. Secondo le ricostruzioni, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo un episodio in cui Belciug ha colpito Pacetti con una stampella. La donna avrebbe anche inviato un video al figlio, mentre l'uomo aveva espresso il desiderio di dare dei soldi ai figli e di non spendere quelli che aveva destinato loro.
Monica Belciug ha ucciso il compagno Alberto Pacetti dopo che lui le ha chiesto di non spendere i soldi che lui voleva dare ai figli. La donna, dopo averlo ridotto in fin di vita, ha mandato un video del padre agonizzante al figlio maggiore dell'uomo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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