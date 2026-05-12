L'alcol i colpi con la stampella il video mandato al figlio | così Monica Belciug ha ucciso Alberto Pacetti

Monica Belciug è accusata di aver ucciso il compagno Alberto Pacetti. Secondo le ricostruzioni, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo un episodio in cui Belciug ha colpito Pacetti con una stampella. La donna avrebbe anche inviato un video al figlio, mentre l'uomo aveva espresso il desiderio di dare dei soldi ai figli e di non spendere quelli che aveva destinato loro.

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