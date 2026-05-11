Eravamo ubriachi ed è caduto le menzogne di Monica Belciug dopo aver ucciso Alberto Pacetti con l'appendiabiti

Monica Belciug ha affermato di essere stata ubriaca al momento dell'incidente che ha causato la morte del compagno, Alberto Pacetti, colpito con un appendiabiti nella loro abitazione a Primavalle. La donna ha cercato di giustificare l'episodio sostenendo che si trattasse di un incidente, ma le indagini hanno evidenziato diverse discrepanze nel suo racconto. Attualmente, sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.

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