L’Albania non vuole rinnovare l’accordo con Meloni per il Cpr oltre il 2030

L’Albania ha annunciato di non voler rinnovare l’accordo migratorio con l’Italia oltre il 2030. La decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri albanese durante un’intervista rilasciata ad Euractiv. La posizione ufficiale riguarda la fine dell’accordo e la mancata intenzione di proseguire oltre la data stabilita. La notizia riguarda i rapporti tra i due paesi e il settore delle politiche migratorie.

L’Albania non intende estendere il suo accordo migratorio con l’Italia oltre il 2030. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri albanese, Ferit Hoxha, in un’intervista ad Euractiv. «Prima di tutto, dura cinque anni e non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo, non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell’Unione europea», ha dichiarato il ministro. L’accordo e l’extraterritorialità. L’accordo quinquennale, che permette all’Italia di utilizzare le due strutture di Gjader e Shengjin come centri di detenzione per migranti che non hanno ottenuto asilo in Italia, è stato ratificato all’inizio del 2024 e avrà bisogno di una proroga per continuare oltre il 2029, proprio pochi mesi prima della scadenza indicata dall’Albania per l’ingresso nell’Unione europea.🔗 Leggi su Open.online

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