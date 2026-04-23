Un avvocato della Corte di giustizia europea ha espresso un parere favorevole condizionato sui centri di detenzione in Albania promossi dal governo italiano. La decisione non rappresenta un via libera definitivo, ma ha suscitato entusiasmo tra le file del governo. La questione riguarda la conformità delle strutture alle normative europee, ma il parere è stato espresso con alcune condizioni da rispettare.

Nicholas Emiliou, avvocato generale della Corte di giustizia Ue, ha dichiarato i cpr istituiti dal protocollo Italia-Albania compatibili con la normativa dell’Unione Europea relativa alle procedure di rimpatrio e asilo. Per la premier Giorgia Meloni, promotrice del protocollo, si tratta di una vittoria politica, ma il parere espresso dall’avvocato non è vincolante e dovrà essere confermata dalla sentenza dei giudici di Lussemburgo. Per Giorgia Meloni è “una notizia importante” I cpr dovranno essere approvati dai giudici In cosa consiste il protocollo Italia-Albania Per Giorgia Meloni è “una notizia importante” L’arrivo del parere positivo dell’avvocato Ue Nicholas Emilious è stato accolto da Giorgia Meloni come “una notizia importante”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cpr in Albania, avvocato della Corte Ue dà ok condizionato e Meloni esulta: perché non è un via libera

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