Trasimeno da tutto esaurito Isola Maggiore presa d’assalto

Nel fine settimana e durante il giorno di Pasquetta, il lago Trasimeno ha registrato un afflusso di visitatori così elevato da risultare completamente pieno. Le località dell’isola Maggiore e delle zone circostanti hanno visto un incremento significativo di presenze, con strutture ricettive e punti di interesse che hanno registrato il tutto esaurito. I dati ufficiali confermano un aumento consistente rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti.

TUORO SUL TRASIMENO - È un Trasimeno da "tutto esaurito" quello che emerge dai dati sull’afflusso turistico del fine settimana e di ieri per pasquetta. L’ Isola Maggiore è stata letteralmente presa d’assalto: i battelli di linea in partenza dai principali moli hanno viaggiato a pieno carico in ogni tratta, registrando numeri da record agli sbarchi. Il fermento non ha risparmiato le sponde del lago. A Passignano e Castiglione del Lago si è registrato il sold out in strutture ricettive e ristoranti, con i lungolago trasformati in un tappeto umano di visitatori. Complici le temperature miti, le passeggiate tra i moli sono state l’occasione per i primi gelati di stagione, simbolo di una primavera che entra nel vivo e che ha spinto migliaia di persone verso le località rivierasche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trasimeno da "tutto esaurito". Isola Maggiore presa d’assalto Lario, subito tutto esaurito . Alla prima uscita è già caos. Assalto in attesa dell’austeritySole, caldo, niente vento sul lago, e ultima neve sulle piste da sci della Valsassina. PalaPiccolo tutto esaurito, Juvecaserta all’assalto della vetta: arriva Livorno per la sfida che vale il primatoRiflettori accesi domani, domenica 18, al PalaPiccolo di viale Medaglie d’Oro, già sold out da inizio settimana.