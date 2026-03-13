Riaprono le Terre Borromeo | dal 12 marzo 2026 sono visitabili Isola Bella e i giardini del Lago Maggiore

Le Terre Borromeo sul Lago Maggiore, tra cui l’Isola Bella e i giardini, sono state riaperte al pubblico dal 12 marzo 2026 e rimarranno visitabili fino al 16 novembre dello stesso anno. La riapertura permette ai visitatori di accedere alle aree che erano state chiuse. Le strutture sono state rese nuovamente accessibili in questa data.

Le destinazioni del Lago Maggiore note come Terre Borromeo sono tornate visitabili, aperte al pubblico dal 12 marzo 2026 al 16 novembre 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Lago Maggiore – L’Isola Bella è la più visitata del Lago Maggiore: 13Isola Bella vola: record di visitatori e bilanci in crescita per Kaleon Spa L’Isola Bella, gioiello del Lago Maggiore, ha chiuso il 2025 con un boom... Leggi anche: Villa di Poppea, dal 12 febbraio visitabili alcune aree del cantiere Tutto quello che riguarda Terre Borromeo Discussioni sull' argomento Dalla Rocca alle Isole del Lago Maggiore: riaprono le Terre Borromeo; Riaprono isole, giardini e palazzi Borromeo: parte la stagione del Lago Maggiore; LA RIAPERTURA DI TERRE BORROMEO; Dalla Rocca di Angera alle Isole del Lago Maggiore: riaprono le Terre Borromeo. Dalla Rocca di Angera alle Isole del Lago Maggiore: riaprono le Terre BorromeeRiparte la stagione turistica: dal 12 marzo tornano visitabili i palazzi, i musei e i giardini del circuito borromeo tra sponda varesina e piemontese ... verbanonews.it Dalla Rocca di Angera alle Isole del Lago Maggiore: riaprono le Terre Borromeo LEGGI QUI: https://www.verbanonews.it/aree-geografiche/lago-maggiore/2026/03/12/dalla-rocca-di-angera-alle-isole-del-lago-maggiore-riaprono-le-terre-borromee/1020166/ut - facebook.com facebook