Entra nell’area degli idrovolanti | multa da oltre 2mila euro per una barca

Con l’arrivo della primavera, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul lago di Como, concentrandosi in particolare sulle attività nautiche. Durante un’ispezione, una barca è stata sanzionata con una multa superiore ai 2.000 euro per aver accesso all’area degli idrovolanti senza autorizzazione. Le verifiche sono state svolte per assicurare il rispetto delle norme di navigazione e prevenire eventuali incidenti sulle acque del Lario.

Controlli rafforzati sul lago di Como con l’arrivo della stagione primaverile. La polizia di Stato ha intensificato l’attività di vigilanza sulle acque del Lario con l’obiettivo di prevenire incidenti nautici e verificare il rispetto delle norme di navigazione.Le zone monitorateL’attenzione della.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Como, barca in avaria invade la corsia degli idrovolanti: sfiorato l’incidente sul lagoComo, 20 aprile 2026 – A causa di un'avaria, la barca era finita sulla corsia di atterraggio e decollo dell'idroscalo di Como, che si affaccia su... Dolci e carni scadute, multa da 2mila euro per un’attivitàI carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente svolto numerosi controlli nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, in... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Capo Spartivento, l'area protetta entra nella fase operativa. Al centro tutela ambientale e crescita economica; Quartiere Stazione, la rigenerazione urbana entra nel vivo: bando pubblico per animare l’ex Arrigoni; Concorso Corte dei Conti Funzionari Laureati 2026: 36 posti; L'ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli Irccs. Napoli, l’ospedale Santobono Pausilipon entra nella rete degli IRCCSPubblicato in Gazzetta il decreto del Ministro della Salute. Fico: Avvio di nuova fase di crescita ... msn.com Pompei, l'intelligenza artificiale entra nell'archeologia: la ricostruzione degli ultimi istanti del 79 d.C. - facebook.com facebook La cosa davvero divertente è che sull’avviso di garanzia a Rocchi nessuno entra nel merito, ma molti tifano per il magistrato sperando (sperando!) che inguai una squadra avversaria. Questo è il degrado del web e di certi tifosi fanatici. x.com