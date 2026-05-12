Una nuova motonave ibrida con 350 posti è stata introdotta sul Lago di Como, puntando a migliorare i collegamenti tra le località turistiche e ridurre l’impatto ambientale. La nave, chiamata Olimpia, offrirà servizi dedicati ai ciclisti, consentendo loro di trasportare le biciclette e facilitando gli spostamenti lungo il lago. L’arrivo di questa imbarcazione potrebbe influenzare i flussi di traffico sulle strade che costeggiano il lago, grazie a un’alternativa di trasporto più sostenibile.

? Punti chiave Come cambierà il traffico sulle strade costiere grazie alla nuova motonave?. Quali servizi innovativi troveranno i ciclisti a bordo della nuova imbarcazione?. Quanto investirà lo Stato per trasformare il lago in un'autostrada d'acqua?. Perché il nome della nuova unità è stato scelto dai cittadini?.? In Breve Motonave da 35 metri con capacità per 350 passeggeri e ricarica e-bike inclusa.. Piano industriale 2024-2029 prevede investimenti complessivi superiori a 117 milioni di euro.. Bandi di gara per rinnovamento flotta da 23 milioni di euro previsti nel 2026.. Riqualificazione cantiere navale di Dervio programmata entro la fine dell'anno corrente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lago di Como: arriva Olimpia, la nuova motonave ibrida da 350 posti

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