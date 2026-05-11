Lecco inaugurata la motonave Olimpia Il ministro Salvini | Grande esempio di concretezza lombarda
A Lecco è stata ufficialmente presentata questa mattina la motonave ibrida chiamata Olimpia. L’evento ha visto la partecipazione del ministro dei Trasporti, del sottosegretario di Stato e di rappresentanti regionali e locali. La nuova imbarcazione, pronta a navigare sul lago, rappresenta un passo avanti nel settore del trasporto locale. La cerimonia si è svolta in un clima di attenzione verso le innovazioni nel settore marittimo della regione.
Lecco, 11 maggio 2026 – La motonave ibrida ‘Olimpia’ è pronta a salpare sul lago. Questa mattina, l’imbarcazione è stata inaugurata alla presenza del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, del sottosegretario di Stato Alessandro Morelli e di autorità regionali e locali. La barca da 350 posti, gemella della motonave Ambrosiana (che ha visto il taglio del nastro lo scorso settembre, ndr ), entrerà in servizio in estate rafforzando la capacità di trasporto dell'Ente governativo gestione laghi che raggiunge così quota 101 unità navali. Olimpia è in grado di navigare in modalità completamente elettrica per oltre due ore, raggiungendo una velocità di sei nodi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Salvini inaugura la nuova motonave ibrida Olimpia: “Il Lago di Como diventi un’autostrada sull’acqua”Una nuova motonave ibrida pronta a solcare il lago di Lago di Como con l’obiettivo di rafforzare il trasporto pubblico lacustre e alleggerire il...
"Taccia e prenda esempio da Salvini": la Lega replica a Falcomatà dopo le critiche al ministroNon si lascia attendere la replica da parte dei consiglieri comunali della Lega in Consiglio comunale, in risposta al commento espresso sui social...