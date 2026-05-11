Lecco inaugurata la motonave Olimpia Il ministro Salvini | Grande esempio di concretezza lombarda

A Lecco è stata ufficialmente presentata questa mattina la motonave ibrida chiamata Olimpia. L’evento ha visto la partecipazione del ministro dei Trasporti, del sottosegretario di Stato e di rappresentanti regionali e locali. La nuova imbarcazione, pronta a navigare sul lago, rappresenta un passo avanti nel settore del trasporto locale. La cerimonia si è svolta in un clima di attenzione verso le innovazioni nel settore marittimo della regione.

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