Salvini inaugura la nuova motonave ibrida Olimpia | Il Lago di Como diventi un’autostrada sull’acqua
Una nuova motonave ibrida è stata inaugurata sul Lago di Como. L’obiettivo è migliorare il trasporto pubblico sul lago e ridurre il traffico sulle strade circostanti. La motonave si chiama Olimpia e utilizza tecnologie ibride per navigare. Alla cerimonia ha partecipato il ministro dell’interno, che ha espresso l’intenzione di far diventare il lago una vera e propria “autostrada sull’acqua”.
Una nuova motonave ibrida pronta a solcare il lago di Lago di Como con l’obiettivo di rafforzare il trasporto pubblico lacustre e alleggerire il traffico sulle strade del territorio. È stata inaugurata questa mattina a Lecco la nuova motonave Olimpia, presentata ufficialmente dal vicepremier e.🔗 Leggi su Quicomo.it
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