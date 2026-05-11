Salvini inaugura la nuova motonave ibrida Olimpia | Il Lago di Como diventi un’autostrada sull’acqua

Una nuova motonave ibrida è stata inaugurata sul Lago di Como. L’obiettivo è migliorare il trasporto pubblico sul lago e ridurre il traffico sulle strade circostanti. La motonave si chiama Olimpia e utilizza tecnologie ibride per navigare. Alla cerimonia ha partecipato il ministro dell’interno, che ha espresso l’intenzione di far diventare il lago una vera e propria “autostrada sull’acqua”.

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