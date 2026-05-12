L'Africa si sta spaccando in quattro non in due | gli indizi trovati nello Zambia Sorgerà un oceano

Recenti studi condotti nelle sorgenti geotermiche di uno stato africano hanno rivelato segnali di una significativa spaccatura nella crosta terrestre, che si estende in tre direzioni. Questa frattura, che si sviluppa in modo diverso rispetto alle tradizionali divisioni continentali, fa ipotizzare la formazione di un nuovo oceano. La scoperta apre nuove prospettive sulla geologia e sulla futura evoluzione del territorio.

Nelle sorgenti geotermiche dello Zambia i ricercatori hanno trovato gli indizi di una profonda spaccatura della crosta terrestre. L'Africa, pertanto, non si sta spaccando in due come suggeriscono vari studi, ma in quattro. Dalla frammentazione del continente nascerà un nuovo oceano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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