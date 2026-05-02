Un selfie pubblicato sui social sta facendo discutere tra gli utenti: mostra un uomo che assomiglia molto a un noto ex calciatore, ormai in pensione dal 2022 e residente negli Stati Uniti. La foto ritrae il soggetto con un aspetto diverso rispetto a quando giocava, suscitando domande sulla sua identità. I commenti si moltiplicano, divisi tra chi sostiene sia effettivamente lui e chi ha dubbi sulla somiglianza.

Il tempo passa per tutti, ma per Gonzalo Higuaín sembra aver corso più velocemente che per altri, almeno stando all'ultima foto diventata virale sul web. L'ex bomber di Juventus, Napoli e Real Madrid è stato immortalato in un negozio di articoli sportivi a Miami con un look che ha lasciato i fan a bocca aperta: canotta giallo paglierino, sandali, una barba foltissima e una capigliatura decisamente diversa da quella dei tempi d'oro in Serie A. A 38 anni, il Pipita sembra aver abbracciato pienamente lo stile di vita rilassato della Florida, apparendo quasi irriconoscibile rispetto all'atleta che solo pochi anni orsono faceva valanghe di gol in Italia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ma è davvero Higuain? Un selfie col Pipita a Miami sta spaccando i social

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