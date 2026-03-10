Aeroporto si dimette il presidente di Sogeap Giovanni Banchini

Il presidente di Sogeap, Giovanni Banchini, ha deciso di lasciare il suo ruolo e di dimettersi dal Consiglio di Amministrazione. La sua scelta è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul motivo delle dimissioni. La società si prepara a gestire la transizione, mentre nessuna comunicazione è stata ancora diffusa riguardo a eventuali sostituzioni o cambiamenti futuri.

Il presidente di Sogeap Giovanni Banchini ha rassegnato le dimissioni dalla carica e dal Consiglio di Amministrazione. Era stato nominato alla presidenza il 26 novembre del 2025. Come riportato da Parma Dossier Banchini, espressione di Cgr, Compagnia Generale Ripreseaeree, lascia la società nelle mani di Guido Dalla Rosa Prati e Michele Bufo, che ricopre il ruolo di Ceo.