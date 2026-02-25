Conservatorio Frescobaldi | Carla Di Francesco rinominata presidente per il prossimo triennio

Un secondo mandato dopo quello appena concluso, che ha visto l’architetta impegnata attivamente nella trasformazione che l’istituzione musicale ferrarese sta attraversando in questi anni. Un ruolo strategico e fondamentale per la vita amministrativa del Conservatorio che Di Francesco ha accolto da subito con grande entusiasmo. Mai come in questi anni il Conservatorio ha avuto bisogno di una guida esperta, considerati gli importanti lavori di ristrutturazione che stanno coinvolgendo la sede e che restituiranno alla città l’auditorium e renderanno gli spazi accessibili e adeguati alle nuove norme di sicurezza. “Sono felice - commenta la presidente - e onorata per la riconferma, che arriva a seguito di un triennio che ha visto l’avvio di importanti lavori di riqualificazione della sede come quelli dell’Auditorium, necessari allo sviluppo delle attività dell’Istituto. Ci attendono ora sfide ulteriori e novità per la nostra prestigiosa istituzione, all’insegna di un impegno convinto di tutta la struttura per la crescita dell’offerta culturale e formativa, rivolta alla città e al mondo”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

