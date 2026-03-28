Lady Gaga, 40 anni, si mostra con quarant’outfit che riflettono il suo stile audace e innovativo. Fin dall’inizio della sua carriera, ha scelto di indossare look che attirano l’attenzione e che si distinguono per originalità. La cantante ha spesso utilizzato la moda come mezzo per esprimere la propria personalità, mantenendo sempre un’immagine forte e riconoscibile.

Da quando ha fatto la sua apparizione sulle scene Lady Gaga in fatto di moda non ha mai avuto paura di osare. E anche solo per questo è amatissima dal popolo fashion. La super popstar e attrice, che in quanto a trasformismo è l'unica a dare del filo da torcere a Madonna, compie 40 anni il 28 marzo. Il nostro augurio a lei passa attraverso 40 suoi look born to impress +++dropcap Lady Gaga, al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta, festeggia 40 anni il 28 marzo. Presentarla è quasi una formalità: ha raggiunto la fama mondiale con successi come Poker Face e Bad Romance, affermandosi come icona pop e di stile. Ha vinto un Oscar, diversi Grammy e un Golden Globe per il suo ruolo in A Star Is Born nel 2018. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lady Gaga, 40 anni in 40 look più «Gaga» che mai (ovvero sensazionali)

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