L’adesivo Comasco Schlein finisce in tribunale | tifoso del Monza indagato per odio razziale
Un tifoso del Monza è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione a degli adesivi con la scritta “Comasco Schlein” distribuiti durante la partita Monza-Como dello scorso anno. La denuncia è arrivata da Elly Schlein, portando l’indagine in Procura. La vicenda si inserisce nel quadro di un procedimento legale avviato per verificare eventuali comportamenti discriminatori associati ai materiali distribuiti durante l’incontro.
La vicenda degli adesivi distribuiti durante Monza-Como dello scorso anno approda in Procura dopo la denuncia di Elly Schlein. La Lega attacca: “Solo goliardia da stadio, accuse sproporzionate”Che tra le tifoserie di Monza e Como non scorra buon sangue, soprattutto da quando le due squadre si.🔗 Leggi su Quicomo.it
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