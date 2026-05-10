Pd in tilt | sfottò comasco Schlein allo stadio Elly querela per odio razziale

Un tifoso del Monza è stato querelato dopo aver esposto uno sticker considerato discriminatorio durante una partita allo stadio. La scena ha generato commenti e sfottò sui social, con alcuni utenti che hanno fatto riferimento a un’origine geografica della leader del partito di centrosinistra. La vicenda si aggiunge a una serie di polemiche legate a insulti e commenti offensivi rivolti alla politica, in un contesto di tensioni tra tifoserie e figure pubbliche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un tifoso del Monza è finito nei guai per uno sticker tra calcio e politica considerato discriminatorio. Il supporter è stato querelato da Elly Schlein in persona. La segretaria del Partito democratico lo ha denunciato per una figurina che era stata realizzata e distribuita in occasione del match tra Monza e Como, il 5 aprile di un anno fa, in cui al posto del volto del calciatore c'era quello della leader dem con la maglia degli avversari e la scritta "Comasco Schlein". Il caso aveva provocato una polemica locale, ma ha travalicato i confini provinciali quando Schlein ha presentato querela alla polizia di Stato di Bologna. L'inchiesta si è chiusa con l'ipotesi del reato di diffamazione con l'aggravante dell'odio razziale per il tifoso.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pd in tilt: sfottò "comasco Schlein" allo stadio, Elly querela per odio razziale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tifoso del Monza indagato per odio razziale: creò volantini con la scritta “Comasco Schlein”Per gli investigatori alla base di questo gesto c'è una forte componente "discriminatoria" verso Elly Shlein, in quanto esponente della "cultura e... “Caccia allo straniero” a Roma Termini: giovani di estrema destra picchiavano persone a caso per odio razzialePrendono di mira armati di spranghe persone straniere e senza fissa dimora alla stazione Termini. Si parla di: Tifoso del Monza nei guai, Corbetta difende lo sfottò su Schlein; Monza-Como ed Elly Schlein: ecco perché il derby dello scorso anno è finito in procura.