Tifoso del Monza indagato per odio razziale | creò volantini con la scritta Comasco Schlein

Per gli investigatori alla base di questo gesto c'è una forte componente "discriminatoria" verso Elly Shlein, in quanto esponente della "cultura e religione ebraica". La Procura ha da poco chiuso l’inchiesta verso il tifoso 40enne del Monza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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