Tifoso del Monza indagato per odio razziale | creò volantini con la scritta Comasco Schlein

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per gli investigatori alla base di questo gesto c'è una forte componente "discriminatoria" verso Elly Shlein, in quanto esponente della "cultura e religione ebraica". La Procura ha da poco chiuso l’inchiesta verso il tifoso 40enne del Monza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Odio razziale all’insegna del suprematismo bianco: 17enne arrestato all’Aquila. Indagato anche un minorenne aretinoAREZZO – Un piano lucido, terrificante, ispirato alle peggiori stragi scolastiche americane e alimentato dal culto del suprematismo bianco.

Odio razziale all’insegna del suprematismo bianco: 17enne arrestato a Perugia. Indagato anche un minorenne aretinoAREZZO – Un piano lucido, terrificante, ispirato alle peggiori stragi scolastiche americane e alimentato dal culto del suprematismo bianco.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Monza, allo stadio volantini e adesivi con la frase Comasco Schlein: è diffamazione, 40enne indagato per odio razziale.

tifoso del monza tifoso del monza indagatoTifoso del Monza indagato per odio razziale: creò volantini con la scritta Comasco SchleinPer gli investigatori alla base di questo gesto c'è una forte componente discriminatoria verso Elly Shlein, in quanto esponente della cultura ... fanpage.it

tifoso del monza tifoso del monza indagatoMonza-Como ed Elly Schlein: ecco perché il derby dello scorso anno è finito in procuraVolantini e adesivi con la scritta «Comasco Schlein»: un ultras del Monza è indagato per diffamazione aggravata dall’odio razziale ... monza-news.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.