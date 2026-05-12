L’acqua diventa risorsa della città Addio all’incubo allagamenti | ad Agrate nasce la Water Plaza

Ad Agrate Brianza è stata inaugurata la Water Plaza, un nuovo spazio pubblico dedicato alla gestione dell’acqua. La piazza è stata progettata per prevenire gli allagamenti, integrando sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque piovane. L’intervento mira a trasformare un problema in un elemento funzionale dell’ambiente urbano, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla sicurezza della città.

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Ad Agrate Brianza l’acqua diventa parte della città, non più soltanto un problema da gestire, ma una risorsa capace di modellare gli spazi urbani. È stata inaugurata in città la prima Water Plaza della Brianza, innovativa piazza multifunzionale realizzata da BrianzAcque insieme al Comune, destinata a diventare un modello di sostenibilità e adattamento climatico. La nuova area riqualificata di via Vismara si presenta oggi come uno spazio verde, moderno e pensato per la socialità. Ma il suo vero cuore è nascosto nella capacità di trasformarsi, in caso di piogge intense, in un grande bacino temporaneo di raccolta delle acque meteoriche, evitando allagamenti e alleggerendo il carico sulla rete fognaria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’acqua diventa risorsa della città. Addio all’incubo allagamenti: ad Agrate nasce la Water Plaza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Agrate, nasce la Water Plaza: una piazza che assorbe i nubifragi? Punti chiave Come può una piazza trasformarsi in un bacino durante i temporali? Chi ha collaborato con il Comune per definire il progetto finale?... È pronta la Water Plaza. Addio agli allagamentiNasce la Water Plaza, la piazza “spugna” che sfida il clima, ad Agrate il futuro è già realtà e parla il linguaggio dell’innovazione.