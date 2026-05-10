A Agrate è stata inaugurata la Water Plaza, una nuova piazza progettata per gestire i nubifragi. Durante i temporali, la piazza può trasformarsi in un bacino di raccolta delle acque piovane grazie a un sistema di vasche e canalizzazioni integrate nel progetto. Il Comune ha collaborato con ingegneri e tecnici per definire le soluzioni più adeguate e realizzare questa infrastruttura. La Water Plaza è stata realizzata con l’obiettivo di prevenire allagamenti e migliorare la gestione delle acque in centro città.

? Punti chiave Come può una piazza trasformarsi in un bacino durante i temporali?. Chi ha collaborato con il Comune per definire il progetto finale?. Perché sono stati investiti 750mila euro in questa specifica infrastruttura?. Come influirà questo modello sulla gestione delle alluvioni in Brianza?.? In Breve Investimento di 750mila euro tra Comune di Agrate e BrianzAcque.. Progetto sviluppato tramite il report partecipativo Facciamo Fiorire l’Acqua.. Enrico Boerci e Simone Sironi presentano l'opera in via Vismara.. Inaugurazione avvenuta il 9 maggio per proteggere il quartiere.. Il 9 maggio ad Agrate Brianza è stata inaugurata la prima Water Plaza della Brianza in via Vismara, un’area progettata per trasformarsi in un bacino di raccolta durante i nubifragi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrate, nasce la Water Plaza: una piazza che assorbe i nubifragi

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