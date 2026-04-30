È pronta la Water Plaza Addio agli allagamenti

È stata completata la Water Plaza, una nuova piazza progettata per prevenire gli allagamenti. Situata in una località del nord Italia, questa struttura utilizza un sistema di gestione delle acque che permette di assorbire e ridistribuire le precipitazioni intense. La realizzazione è stata annunciata ufficialmente da un ente locale, evidenziando come questa soluzione rappresenti un esempio di innovazione nel settore urbanistico.

Nasce la Water Plaza, la piazza “spugna” che sfida il clima, ad Agrate il futuro è già realtà e parla il linguaggio dell’ innovazione. In via Vismara è pronta la piazza “intelligente” capace di trasformarsi in bacino d’acqua durante i temporali più brutti, proteggendo abitazioni, negozi e garage dal rischio allagamenti. Il taglio del nastro è fissato per il 9 maggio alle 15.30, ma il progetto è già destinato a diventare un modello nazionale. Ispirata alle esperienze del Nord Europa, in particolare a città come Rotterdam, la nuova opera è una risposta concreta agli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico e delle cosiddette “bombe d’acqua”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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