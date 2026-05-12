L’Accademia degli Incamminati premia Gianfranco Brunelli con il Vincastro d’Argento

Torna il prestigioso appuntamento annuale dell’Accademia degli Incamminati. Sabato 16 maggio, alle 9,30, il Teatro dei Sozofili (piazzale Berlinguer, Modigliana) ospiterà un incontro di alto profilo culturale dal titolo: "La Necessità dell’Inutile". L’apertura dei lavori sarà affidata al.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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