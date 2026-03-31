Ha arricchito la città | il Comune conferisce a Gianfranco Brunelli il Sigillo di Caterina

Il Comune di Forlì ha deciso di assegnare martedì pomeriggio nel corso del Consiglio comunale il Sigillo di Caterina a Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì. Questa onorificenza rappresenta la massima riconoscenza cittadina e è stata concessa in relazione al ruolo di Brunelli nel dossier di candidatura della città come Capitale italiana della cultura.

E' una "storia importante", ha ricordato Zattini, che parte dal dicembre 2005 con la prima grande mostra ai Musei San Domenico Il Comune di Forlì ha conferio martedì pomeriggio in Consiglio comunale il Sigillo di Caterina, la massima onorificenza cittadina al vicepresidente della Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì, Gianfranco Brunelli, "deus ex machina" del dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura. La sua, sottolinea il sindaco Gian Luca Zattini, è una "storia importante" che parte dal dicembre 2005 con la prima grande mostra ai Musei San Domenico e che "per oltre 20 anni ha accompagnato la città", non solo con una ventina di mostre di "grande successo". 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Musei San Domenico, in attesa della grande mostra sul Barocco un focus con il direttore Gianfranco BrunelliIn attesa di poter vedere dal vivo le oltre 200 opere in mostra, tra lavori di Bernini, Guercino, Rubens e Fontana e Boccioni, il dottor Brunelli... Il Sindaco Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026Tempo di lettura: 2 minuti Mercoledì 11 marzo, alle ore 12:00, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi...