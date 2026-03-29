L'ultima frazione di gioco si rivela decisiva in una partita molto combattuta tra le due squadre. L’OraSì ha affrontato la trasferta a Quarrata, portando a termine un incontro equilibrato che si è deciso negli ultimi dieci minuti, con la squadra di casa che ha preso il sopravvento nel finale.

"Sicuramente l’approccio del quarto quarto non è stato a livello degli altri tre, siamo stati distratti in difesa e non abbiamo gestito in attacco", afferma Davide Paiano L’OraSì disputa una gara intensa e combattuta sul campo di Quarrata, cedendo solo negli ultimi dieci minuti di una partita equilibrata. I giallorossi rimangono a contatto per tutta la durata del match, ma a causa di qualche errore non riescono a concretizzare nel momento decisivo quanto costruito nel corso della gara. “Sicuramente l’approccio del quarto quarto non è stato a livello degli altri tre, siamo stati distratti in difesa e non abbiamo gestito in attacco - afferma Davide Paiano -. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - L’ultimo quarto è decisivo: l'OraSì cede a Quarrata dopo una gara intensa e combattuta

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