Playoff | Manfredonia si aggiudica Gara 1 contro Castellaneta

Nella prima partita dei playoff, la squadra di Manfredonia ha vinto contro Castellaneta. La gara si è conclusa con il successo della Tucson Angel Manfredonia contro la Greenergy Magna Grecia Ac. La partita è stata disputata e conclusa con i risultati definitivi che hanno premiato la squadra di casa.

La TUCSON ANGEL MANFREDONIA inizia con una vittoria il percorso nei playoff della Tucson Pub Manfredonia, che supera la Greenergy Magna Grecia Ac. con il punteggio finale di 82-66. L’incontro, disputato alla Paledante davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, ha visto i padroni di casa mantenere il vantaggio per quasi tutta la durata del match, toccando anche un divario massimo di 19 punti. Cronaca dell’incontro L'avvio è stato favorevole a Manfredonia, capace di piazzare un parziale di 10-0 che ha indirizzato il primo quarto, conclusosi sul 23-17. Nel secondo periodo Castellaneta ha provato a ridurre lo svantaggio, arrivando all'intervallo lungo sul 41-36. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Playoff: Manfredonia si aggiudica Gara 1 contro Castellaneta Articoli correlati Leggi anche: Savino Del Bene Volley soffre ma si aggiudica gara 1 dei quarti playoff con Bergamo Basket femminile, la Beretta Famila Schio si aggiudica gara-1 del derby di Eurolega contro la Reyer Venezia per i play-inLa Beretta Famila Schio fa saltare subito il fattore campo vincendo di misura contro una combattiva Umana Reyer Venezia per 66-68 nella gara-1 dei...