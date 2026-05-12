Una commedia ambientata nella Toscana della Seconda guerra mondiale porta in scena una storia di equivoci e umorismo vernacolare. La rappresentazione si svolge in una zona tranquilla al Masaccio, combinando un ritmo serrato con momenti di riflessione sulle fragilità umane. La pièce, scritta dall’autore Emilio Caglieri, utilizza il linguaggio popolare per raccontare un periodo storico complesso attraverso un mix di comicità e memoria.

Arezzo, 12 maggio 2026 – Una commedia brillante fatta di equivoci, ritmo serrato e comicità vernacolare, ma capace anche di raccontare con profondità le fragilità umane sullo sfondo della Toscana della Seconda guerra mondiale. Venerdì 15 maggio alle ore 21.15 il cinema teatro Masaccio ospiterà “La zona tranquilla” di Emilio Caglieri, portata in scena dalla Compagnia dì’ Fico dell’associazione culturale SogniErranti con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Considerata una delle opere più significative del teatro vernacolare fiorentino, “La zona tranquilla” sarà diretta da Alessandra Porri e accompagnerà il pubblico in una storia ambientata tra Firenze e Greve in Chianti nel 1944, in un territorio segnato dalla guerra, dai bombardamenti e dalla paura.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La zona tranquilla” al Masaccio: comicità, vernacolo e memoria della guerra nel classico di Emilio Caglieri

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