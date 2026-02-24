Gli Smemorati del Ruah ripropongono un classico del vernacolo fiorentino con la Regia di Massimo Beni. A Firenze, nella caldissima estate del 1944, sotto le bombe, la vita scorre noiosa nella rinomata casa "chiusa" della Sora Fanny. Ma l'imprevista visita di un vecchio cliente accompagnato dalla bigotta moglie, in fuga dai tedeschi, fra equivoci e malintesi, rallegrerà, a dir poco, la serata e. i giorni che seguono. Divertimento assicurato. Sesto Jazz 2026: un weekend di concerti con protagonisti della scena jazz presso il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

’La zona tranquilla’ di Caglieri. Risate, equivoci e vernacoloDomani pomeriggio al Teatro Nuovo Sentiero di Rifredi va in scena “La zona tranquilla”, una commedia di Emilio Caglieri portata in scena dalla compagnia Schiribizzo.

’La zona tranquilla’ di Caglieri. Risate, equivoci e vernacoloAl Teatro Nuovo Sentiero di Rifredi domani (ore 16,30) la compagnia Schiribizzo porta in scena la divertente commedia ‘La zona tranquilla’ di Emilio Caglieri con regia di Frida Boldri. La storia si ... lanazione.it

Zona tranquilla. Il vernacolo torna in scenaCase chiuse in zona tranquilla, il teatro parrocchiale di via Soffici alle Fontanelle. La zona tranquilla è un testo di Emilio Caglieri e Odoardo Spadaro ed è il titolo di una delle più fortunate ... lanazione.it

