Appuntamento ridotto per La Volta Buona: per lasciare spazio allo speciale sul Referendum Costituzionale, il 23 marzo lo show condotto da Caterina Balivo è andatto in onda in versione sensibilmente più breve. Nonostante ciò, la conduttrice campana e i suoi ospiti hanno passato in rassegna i momenti salienti di Canzonissima, lo show cult degli Anni ’60 tornato in Rai con la conduzione di Milly Carlucci. La nostalgia di Don Backy. Voto 5.. Canzonissima, programma molto popolare negli Anni ’60, è tornato in prima serata Rai lo scorso sabato. Un appuntamento importante, che Caterina Balivo ha commentato in compagnia di alcuni ospiti nella puntata odierna de La Volta Buona. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 23 marzo: Don Backy nostalgico (5), Paolo Turchi iconico (8)

Articoli correlati

La Volta Buona, pagelle 13 gennaio: Valeria Marini vulcanica (8), polemica di Don Backy (5)La puntata del 13 gennaio de La Volta Buona regala, ancora una volta, tanti temi interessanti e spunti su cui riflettere.

Leggi anche: La Volta Buona, le pagelle del 18 marzo: lite tra medici (4), il figlio segreto di Adriano Celentano (8)

Una raccolta di contenuti su Volta Buona

Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Puntata del 13/03/2026 - Video; La volta buona - articolo - Rai.it; La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 16 al 20 marzo 2026; La volta buona oggi in tv giovedì 19 marzo su Rai 1: gli ospiti di Caterina Balivo.

La volta buona oggi in tv lunedì 23 marzo su Rai 1: gli ospiti di Caterina BalivoNuovo appuntamento con La volta buona, in onda oggi - lunedì 23 marzo - dalle ore 14 su Rai 1. Sul divano arancione Caterina Balivo accoglierà i protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura ... corrieredellumbria.it

La volta buona: ascolti record e la Rai conferma Balivo nella stagione 2026-2027Ascolti mai così alti per La volta buona Questa è stata senza ombra di ... msn.com

Oggi puntata più breve per La volta buona di Caterina Balivo https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/referendum-2026-in-diretta-sui-canale-rai-balivo-piu-breve-matano-ritarda facebook