Nel programma “La Volta Buona” del 4 maggio vengono analizzate le performance di Al Bano e Romina Power. La puntata include una recensione della lettera scritta dall’artista, valutata con un voto di 5, e un commento sul dolore espresso da Ambra Orfei, valutato con un 7. Si parla ancora di questi personaggi, più di vent’anni dopo il loro divorzio, mantenendo viva l’attenzione su di loro.

Anche a La Volta Buona si parla di Al Bano e Romina Power. Sembra un viaggio nel tempo e invece i due generano attenzione ancora oggi, a più di 20 anni dal loro divorzio. Erano una coppia amatissima dal pubblico, ben più di Francesco Totti e Ilary Blasi. Quel loro addio ha sconvolto migliaia di fan, che ancora oggi soffrono nel vederli incapaci di trovare la via della pace. Al Bano e Romina, un divorzio senza fine. Voto: 5. Caterina Balivo ha mostrato un bel po’ di immagini, recenti e non, di Al Bano e Romina, facendo un sunto su quelle che sono state le loro posizioni nel tempo. Interviste dolore, accuse e tanti titoli di giornale. In studio si ragiona su quanto visto e le posizioni sono svariate.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 4 maggio: la lettera di Al Bano (5), il dolore di Ambra Orfei (7)

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