Le pagelle di Modena - Frosinone | Massolin dipinge De Luca gladiatore I cambi sprecano

Nel match tra Modena e Frosinone, Pezzolato si distingue per la sua reattività, riuscendo a bloccare le azioni avversarie sia all'inizio che nel secondo tempo. In particolare, si oppone con successo a Ghedjemis e, in una fase successiva, si supera su Kvernadze con un intervento di piede. La partita, caratterizzata da diversi cambi, ha mostrato alcuni errori nelle sostituzioni di entrambe le squadre.

ModenaPezzolato 6.5: ancora reattivo. In avvio sventa bene le minacce di Ghedjemis, nella ripresa si supera su Kvernadze con un intervento di piede. La deviazione di Tonoli sull'1-1 non lo aiuta, il sorpasso avversario arriva da troppo vicino.Tonoli 5.5: buona combinazione in avvio, poi un po' in.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Pagelle De Luca gioca all’indietro, male MassolinCHICHIZOLA 6 Il Cesena è talmente poco pericoloso che fa da spettatore non pagante per novanta minuti, quasi avesse uno sky box personale nei pressi... Leggi anche: Lecce-Atalanta, le pagelle: Ngom sovrastato, 4. De Ketelaere dipinge calcio, 7 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le pagelle di Catanzaro - Modena | Provvidenza Mendes, Adorni in chiaroscuro. Pezzolato c'è; Catanzaro-Modena 2-2, le pagelle: Pedro Mendes colpisce nella nebbia su corner di Pyyhtiä, conferma per Pezzolato, difesa ancora in difficoltà nel primo tempo; Le pagelle di Modena - Frosinone | Massolin dipinge, De Luca gladiatore. I cambi sprecano; CATANZARO-MODENA 2-2, LE PAGELLE GIALLOBLU: MENDES FINALMENTE DECISIVO, BENE COTALI ALLA PRIMA DA TITOLARE. Frosinone, vittoria di cuore e carattere a Modena: è 2-1. Le pagelleSotto nel primo tempo, i giallazzurri reagiscono nella ripresa con la doppietta di Ghedjemis e restano in piena corsa per la promozione diretta ... today.it Le pagelle di Sudtirol - Modena | Chichizola disfa e fa, buona la prima per Pezzolato. Massolin di forzaIl portiere argentino provoca e neutralizza il rigore prima di lasciare spazio per infortunio al suo secondo che bagna bene il suo esordio in cadetteria. Massolin incontenibile, Santoro sblocca la par ... modenatoday.it Il Prato regola il Modena Cavezzo anche al ritorno: ai quarti il duello col Lucrezia #SerieA2Futsal facebook La ribalta Il Frosinone batte il Modena e insegue la promozione diretta #ModenaFrosinone #SerieBKT #DAZN x.com