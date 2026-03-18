salvare il pianeta con la letteratura tornano i climate fiction days in scena la grazia della natura

I Climate Fiction Days tornano con un evento dedicato alla letteratura e ai temi ambientali. La manifestazione si svolge sull’isola immaginaria di Wayo-Wayo, nel cuore del Pacifico, dove si intrecciano rituali e tradizioni con elementi della modernità. Durante l’evento, si explore le narrazioni che affrontano il rapporto tra uomo e natura, offrendo uno sguardo sulla grazia della natura stessa.

Isola di Wayo-Wayo, immaginario cuore del Pacifico. In mezzo a un’infinità d’acqua accadono cose. Che hanno a che fare con rituali e tradizioni da una parte, con la modernità dall’altra. E c’è bellezza anche quando tutto suggerirebbe malinconia. ’Montagne e nuvole negli occhi’ (Wu Ming-yi, edizioni eo) ti catapulta lì, in uno stile perfettamente orientale a proporre calma quando invece è caos. Impronta umana e crisi climatica in questo testo, con lettura affidata alla pluripremiata attrice Anna Della Rosa (domani al Funaro alle 18.30), prima nazionale al Climate Fiction Days. Cosa deve aspettarsi il pubblico dal suo reading? "Il ritmo, l’andamento avvolgente, la sensazione di sentire proprio qui il mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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