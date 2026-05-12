La squadra di calcio sta affrontando un importante rinnovamento della rosa, con le partenze di alcuni giocatori e il ritorno di altri. Tra i nomi coinvolti ci sono Nina e Orellana, entrambi pronti a riprendere il loro ruolo, anche se con destini diversi all’interno del club. La situazione riflette una fase di cambiamenti che interessa l’intera formazione e il suo futuro prossimo.

"Gente che va gente che viene" è stato uno tra i primi programmi televisivi di varietà degli anni 60 ma è anche la frase che descrive al meglio la situazione attuale in casa Vis. Oltre a mister Stellone anche altri nove giocatori, per fine prestito o fine contratto, lasceranno infatti Pesaro. Tuttavia sono pronti per tornare in città due pedine over e tanti giovani rientrati dai prestiti in D. A Pesaro torneranno sia Marcelo Orellana, in questi ultimi sei mesi alla Ternana, che Christian Nina, reduce da una buona seconda metà di stagione con il Trapani. Per i due il destino potrebbe essere opposto. Orellana che nella stagione con le Fere,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vis pronta alla rivoluzione dell’organico. Nina e Orellana tornano con destini diversi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Calciomercato Inter, occhio alla rivoluzione in estate: diversi big pronti a salutare! Svelata la strategiaCalciomercato Inter, occhio alla rivoluzione in estate: diversi big pronti a salutare! Svelata la strategia Calhanoglu Galatasaray, il vice...

Occhio Napoli, la Roma è pronta alla rivoluzione e punta in casa azzurra: l’indiscrezioneGiovanni Manna finisce nel mirino della Roma per la prossima stagione: il direttore sportivo del Napoli rappresenta l’alternativa concreta a...

Argomenti più discussi: Nuova Virtus ai playout: Ora nessun errore; Eccellenza TAA. Il Lavis ci crede: a Mori per inseguire la salvezza fino all'ultimo minuto; Serie C, iniziano i playoff per Juventus Next Gen e Atalanta Under 23: come si sono qualificati, quando giocano, le avversarie e il programma completo; La Next Gen Juve pronta al grande salto: i candidati per la prima squadra.

Il viaggio di preservazione di PlayStation è in corso e non abbiamo intenzione di fermarci a breve. - Garrett Fredley, Ingegnere Capo Build, Preservazione IP @PlayStation vis Bluesky reddit

FLOTILLA ENTERTAINMENT LIMITED - Results on X | Live Posts & Updates x.com

L’allenatore lascerà Pesaro. La Vis e Stellone ai titoli di coda. Pronta la risoluzione del contrattoL’avventura di Roberto Stellone alla Vis sembra avviata a conclusione. Epilogo non sorprendente di una stagione con alti e ... sport.quotidiano.net