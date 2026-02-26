Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter.» Rabiot Milan, occhio alla diffida! L’idea di Allegri per preservarlo per il derby contro l’Inter: il piano Juventus, è un febbraio rosso: le 3 espulsioni che hanno segnato il cammino dei bianconeri tra Serie A e Champions League Moviola Juve Galatasaray, serata da incubo per Pinheiro! I giornali in coro: «Fermatelo!» Pagelle Atalanta Borussia Dortmund: Pasalic super, Samardzic che personalità! La Dea fa la storia Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato Inter, occhio alla rivoluzione in estate: diversi big pronti a salutare! Svelata la strategia

Inter, in estate ecco la rivoluzione: una decina di giocatori pronti a salutare. Tutti i nomiPer i nerazzurri, che a gennaio non hanno affondato il colpo per nessun nuovo arrivo per la prima squadra, tra scadenze e cessioni varie sarà...

CALCIOMERCATO INTER: PAZZESCO DALLA GERMANIA! MAROTTA LO STRAPPA AL BAYERN

Temi più discussi: L’Inter studia il colpo a zero? Romano: Avviati i contatti con l’agente: occhio a…; Dalla Germania - Inter, sfida al Milan per Goretzka: derby anche sul mercato, la situazione; Marotta: Basta col caso Bastoni. Da quando c'è Oaktree maggiori investimenti per l'Inter; Tore André Flo: Chivu super, ma col Bodo dovrai temere il vento. Inter, hai un talento... norvegese.

Barella, commento terribile dopo Inter-Bodo Glimt: Ha finito col calcioBarella ha finito col calcio. Bastoni e Thuram sono involuti ma possono recuperare avendo qualità sopra la media. Lui è proprio irreversibile, il peggioramento è assoluto e tristissimo. a giugno ... calciomercato.it

Thuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? La rivelazione di Fabrizio Romano sul futuro dell’attaccante franceseThuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? La rivelazione di Fabrizio Romano sul futuro dell’attaccante francese Marcus Thuram è attualmente l’uomo chiave dell’attacco dei nerazzurri, ... calcionews24.com

