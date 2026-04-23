Occhio Napoli la Roma è pronta alla rivoluzione e punta in casa azzurra | l’indiscrezione

Da spazionapoli.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma sta pianificando un cambiamento importante per la prossima stagione e ha messo nel mirino il direttore sportivo del Napoli. Secondo alcune indiscrezioni, il club giallorosso avrebbe individuato in Giovanni Manna un possibile sostituto di Cristiano Giuntoli. La trattativa sembra essere in una fase avanzata e rappresenta una delle opzioni principali per i Friedkin, proprietari della società.

Giovanni Manna finisce nel mirino della Roma per la prossima stagione: il direttore sportivo del Napoli rappresenta l’alternativa concreta a Cristiano Giuntoli nella lista dei Friedkin. Manna e la Roma: De Laurentiis frena l’assalto. La Roma sta costruendo il suo organigramma per il 20262027 con attenzione particolare ai dirigenti. Secondo quanto rivela Sport Mediaset, i giallorossi non puntano solo su Giuntoli. Giovanni Manna è entrato nel radar della società capitolina come opzione credibile per guidare il mercato futuro. Il ds del Napoli ha dimostrato competenza e visione nel costruire una squadra competitiva, attirando l’interesse dei Friedkin che cercano profili con esperienza consolidata in Serie A.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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