Occhio Napoli la Roma è pronta alla rivoluzione e punta in casa azzurra | l’indiscrezione

La Roma sta pianificando un cambiamento importante per la prossima stagione e ha messo nel mirino il direttore sportivo del Napoli. Secondo alcune indiscrezioni, il club giallorosso avrebbe individuato in Giovanni Manna un possibile sostituto di Cristiano Giuntoli. La trattativa sembra essere in una fase avanzata e rappresenta una delle opzioni principali per i Friedkin, proprietari della società.

Giovanni Manna finisce nel mirino della Roma per la prossima stagione: il direttore sportivo del Napoli rappresenta l’alternativa concreta a Cristiano Giuntoli nella lista dei Friedkin. Manna e la Roma: De Laurentiis frena l’assalto. La Roma sta costruendo il suo organigramma per il 20262027 con attenzione particolare ai dirigenti. Secondo quanto rivela Sport Mediaset, i giallorossi non puntano solo su Giuntoli. Giovanni Manna è entrato nel radar della società capitolina come opzione credibile per guidare il mercato futuro. Il ds del Napoli ha dimostrato competenza e visione nel costruire una squadra competitiva, attirando l’interesse dei Friedkin che cercano profili con esperienza consolidata in Serie A.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Occhio Napoli, la Roma è pronta alla rivoluzione e punta in casa azzurra: l’indiscrezione Notizie correlate Leggi anche: Pronta rivoluzione a centrocampo, il Napoli punta due top players Leggi anche: “Elodie è pronta a mettere su casa insieme alla ballerina Franceska Nuredini”: l’indiscrezione di “Chi” dopo la rottura con Iannone Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scadenze in casa Napoli: quattro spine a fine stagione, ma occhio anche al 2027; Italiano, con il Bologna sarà addio: dalla Roma al Napoli, futuro in una big; FS, l’occhio di una sala digitale per la rete ferroviaria nazionale; Non è più il Napoli di Conte che si scuce lo Scudetto dal petto. Il 2° posto è il primo dei perdenti? Occhio al 5°... Occhio Napoli, la Roma ti soffia Alajbegovic. Decisivo l'intervento di PjanicSarà un'estate caldissima per Kerim Alajobegovic, stella della Bosnia ed Erzegovina che parteciperà al Mondiale dopo aver eliminato l'Italia nel playoff. Il calciatore del Salisburgo, ma di proprietà ... msn.com Alajbegovic proiettato ad accettare la Roma, Il Napoli rimane fortemente in agguatoNel calcio dei grandi club, la partita più importante non si gioca sempre sul campo. A volte si decide prima, nella scelta del progetto. È il caso di Kerim Alajbegovic, uno dei talenti più interessant ... msn.com Occhio al valzer panchine in #SerieA #Conte via dal #Napoli Tra i nomi c'è anche #Allegri! x.com Occhio al valzer panchine in Serie A Conte via dal Napoli Tra i nomi c'è anche Allegri! - facebook.com facebook